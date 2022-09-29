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Son dakika haberleri... Sürücünün otomobilini, telefonunu ve parasını gasbeden 3 zanlı tutuklandı

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Son dakika haberine göre Adana'da sürücünün otomobilini, cep telefonunu ve 450 lirasını gasbeden biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da sürücünün otomobilini, cep telefonunu ve 450 lirasını gasbeden biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesinde Mehmet Resul D. (51), otomobiliyle seyir halindeyken yolda otostop yapan kadınla karşılaştı.

Mehmet Resul D, yolda kaldığını iddia eden kadını, onun yönlendirmesiyle Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ne götürdü.

Mehmet Resul D, aracını durdurduğu sırada yanına gelen iki kişi tarafından darbedildi, cep telefonu, 450 lirası ve otomobili gasbedildi. Kadın ile iki zanlı, gasbettikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aracı Cumhuriyet Mahallesi'nde sokağa terk edilmiş buldu.

Olaya karıştıkları belirlenen zanlılar Gürcü G. (22), Abdurrahman S. (26) ve Emrullah A. (33), 19 Mayıs Mahallesi'ndeki ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Gürcü G'nin 21, Abdurrahman S'nin 2 ve Emrullah A'nın emniyette 27 suç kaydının olduğu öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerden birinin gasbettikleri aracı sokağa bırakıp bölgeden uzaklaşması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel

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