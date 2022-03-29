Son dakika... Güney Kore'de atık arıtma tesisindeki patlamada 2 kişi öldü
Son dakika haberleri... Güney Kore'de bir endüstriyel atık arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güney Kore'de bir endüstriyel atık arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yonhap'taki habere göre yetkililer, başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Ansan'daki bir endüstriyel atık arıtma tesisinde patlama meydana geldiğini kaydetti.
Patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, patlama nedeniyle çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü aktardı.
AA / Emel Öz - Güncel