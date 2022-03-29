Son dakika... Güney Kore'de atık arıtma tesisindeki patlamada 2 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Güney Kore'de atık arıtma tesisindeki patlamada 2 kişi öldü

AA - Emel Öz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Güney Kore'de atık arıtma tesisindeki patlamada 2 kişi öldü

Son dakika haberleri... Güney Kore'de bir endüstriyel atık arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore'de bir endüstriyel atık arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yonhap'taki habere göre yetkililer, başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Ansan'daki bir endüstriyel atık arıtma tesisinde patlama meydana geldiğini kaydetti.

Patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, patlama nedeniyle çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü aktardı.

AA / Emel Öz - Güncel

Güney Kore, Patlama, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title