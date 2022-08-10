Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Zeytinburnu'nda bir hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü. İstanbul Zeytinburnu'nda bir hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi'ndeki hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile su tankeri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, iş yerinin çatı katında alev alan izolasyon malzemelerine, merdivenli itfaiye aracı ile müdahale etti. Polis, yangının olduğu bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Güncel AA / Sefa Mutlu Zeytinburnu İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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