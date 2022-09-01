Son dakika gündem: İzmir'de kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre İzmir'in Bergama ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. İzmir'in Bergama ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Farabi Sokak'taki bir evde İbrahim Çokgezer (30) ile kız arkadaşı olduğu belirtilen H.Ç. (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç, Çokgezer'i göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çokgezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çokgezer'in cenazesi Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Suç aletiyle birlikte yakalanan H.Ç, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Haydar Toprakçı Maltepe Mahallesi Bergama İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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