Son dakika haber... Ev yangınında vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: İzmir'in Balçova ilçesinde bir evde çıkan yangında vücudunda yanıklar oluşan 85 yaşındaki Emine Yılmaz, hastanede tedavi altına alındı. İzmir'in Balçova ilçesinde bir evde çıkan yangında vücudunda yanıklar oluşan 85 yaşındaki Emine Yılmaz, hastanede tedavi altına alındı. Cem Sultan Sokağı'nda bulunan bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri, hayatını yatağa bağımlı olarak sürdüren 85 yaşındaki Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı. Vücudunda yanıklar olduğu belirlenen ve dumandan etkilenen Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Yılmaz'ın komşusu Emine Elsay'ın "Balım" isimli kedisi, yangın esnasında taşıma kutusundan çıkarak Yılmaz'ın yaşadığı evin balkonuna kaçtı. Durumu fark eden Elsay, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından kedisi Balım'ın Yılmaz'ın balkonundaki demirlere sıkıştığını fark etti. Yanan eve giren Elsay, kedisini sıkıştığı yerden çıkararak kontrol amaçlı veteriner hekime götürdü. Elsay gazetecilere, yangın sırasında kedisiyle evde bulunduklarını söyledi. Dumanları fark edince kedisiyle evden çıkmak için hazırlık yaptıklarını belirten Elsay, "Taşıma kutusundan kaçtı. Çok şükür atlattık. Kedimin durumu iyi." dedi. Güncel Kaynak: AA / Tezcan Ekizler Emine Yılmaz Balçova İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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