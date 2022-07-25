Son dakika gündem: Aksaray'da düğünde çıkan kavgada damadın babası bıçakla yaralandı Son dakika haberi... Aksaray'da düğünde silahla ateş açma tartışmasından çıkan kavgada damadın babası bıçakla yaralandı. Aksaray'da düğünde silahla ateş açma tartışmasından çıkan kavgada damadın babası bıçakla yaralandı. İddiaya göre, merkeze bağlı Kargın köyündeki bir düğünde, damadın babası Ramazan Y, silahla havaya ateş açan gelin tarafının yakınlarını uyardı. Uyarı üzerine Tahsin A. (25), T.A. (17) ve Erhan G. (25), Ramazan Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tahsin A, Ramazan Y'yi bıçakla yaraladı. Kavgada, Erdal K. (36), Tuncay Y. (43) ile Seher K. (28) darp edilerek hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili olarak Tahsin A. (25), T.A. (17) ve Erhan G'yi (25) gözaltına aldı. AA / Oğuzhan Demiray - Güncel Aksaray Güncel Haberler Son Dakika

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