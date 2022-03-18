Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık ne olacak...
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık ne olacak biliyor musunuz? 415 milyon avro."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık ne olacak biliyor musunuz? 415 milyon avro."
AA / Güç Gönel - Güncel