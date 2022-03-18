Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık ne olacak... - Haberler

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık ne olacak...

AA - Güç Gönel - Güncel
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık ne olacak biliyor musunuz? 415 milyon avro."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık ne olacak biliyor musunuz? 415 milyon avro."

AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Akaryakıt, Karbon, Güncel, Haberler

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