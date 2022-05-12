Son Dakika! Kılıçdaroğlu, il başkanlığı önünde beklenen konuşmasını yaptı: Canan'ın arkasında halk var

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı ceza Yargıtay tarafından onandı. 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi.

BİRÇOK SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Kaftancıoğlu'na 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezaları onandı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' cezası ise 2 yıl 4 aydan 1 yıl 9 aya düşürülerek onandı. 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek' suçlarının unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU DESTEĞE GİTTİ

Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti. Kılıçdaroğlu burada bir konuşma gerçekleştirdi.

"CANAN'IN ARKASINDA KOCA BİR HALK VAR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisini seslenen kalabalık gruba şunları söyledi: "Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Erdoğan sen iki yüzlüsün. Fırsatçısın. Manipülatörsün. Zulmün artık son buluyor. Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü mahallelerini sığınmacılara sattığın insanların gürültüsü. Bu gürültü elektriğini kestiğin insanların karanlıktaki sesi. Özgürlüğün şarkısını duyuyor musun? Bütün acımasızlıkları senin zayıflıklarından doğuyor. Evet, sen zayıfsın biz güçlüyüz. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Artık mitingimizin adresi Bursa değil, İstanbul'dur."