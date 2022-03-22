Son dakika: Brezilya'da su taşkınları ve toprak kaymalarında 5 kişi öldü

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınları ve toprak kaymalarında 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu.

Ülke basınındaki habere göre, Sivil Savunma Ajansından yapılan açıklamada, Petropolis kentinde şiddetli yağışların su taşkınları ve toprak kaymalarına yol açtığı belirtildi.

Petropolis'te şiddetli yağışların yol açtığı taşkınlar ve toprak kaymalarında 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şubat ortasında meydana gelen sel felaketinde 233 kişi yaşamını yitirmişti.