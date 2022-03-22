Son dakika: Brezilya'da su taşkınları ve toprak kaymalarında 5 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Brezilya'da su taşkınları ve toprak kaymalarında 5 kişi öldü

AA - Emel Öz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Brezilya'da su taşkınları ve toprak kaymalarında 5 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınları ve toprak kaymalarında 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınları ve toprak kaymalarında 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu.

Ülke basınındaki habere göre, Sivil Savunma Ajansından yapılan açıklamada, Petropolis kentinde şiddetli yağışların su taşkınları ve toprak kaymalarına yol açtığı belirtildi.

Petropolis'te şiddetli yağışların yol açtığı taşkınlar ve toprak kaymalarında 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şubat ortasında meydana gelen sel felaketinde 233 kişi yaşamını yitirmişti.

AA / Emel Öz - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Brezilya, Rio, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title