Son Dakika | Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tepki gösterilen 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tepki gösterilen 2 kişi gözaltına alındı

AA - Mutlu Güney - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tepki gösterilen 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Adana'da mahalle sakinlerinin uyuşturucu sattıklarını öne sürerek evlerinin önünde toplandığı iki kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da mahalle sakinlerinin uyuşturucu sattıklarını öne sürerek evlerinin önünde toplandığı iki kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesinde Fatih Mahallesi sakinlerinden yaklaşık 50 kişi, uyuşturucu sattığı ileri sürülen N.U'nun evinin önünde toplanarak tepki gösterdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisler, ekip aracından megafonla vatandaşlara dağılmaları yönünde anons yaptı.

Vatandaşların bölgeden uzaklaşmasının ardından eve giren ekipler N.U. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı.

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Uyuşturucu, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title