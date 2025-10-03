Somali Gençleri Gazze İçin Dayanışma Gösterdi
Mogadişu'da düzenlenen etkinlikte, yüzlerce genç Filistin halkı ile dayanışma amacıyla bir araya gelerek Gazze'ye insani yardım ulaşması için desteklerini dile getirdi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da gençler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla program düzenledi.
Başkentin ünlü Liido Plajı'nda bir araya gelen yüzlerce genç, ellerinde Filistin ve Somali bayrakları taşıyarak, Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.
Katılımcılar, attıkları sloganlarla Gazze'deki kardeşlerinin yanında olduklarını vurguladı.
Gençler, "Filistin yalnız değildir, Sumud Filosu bizim de umudumuzdur." mesajıyla dünyaya seslendiklerini dile getirdi.
Organizatörler de programla Somali gençliğinin Filistin davasına bağlılığını göstermeyi amaçladıklarını belirtti.
Etkinlik boyunca sloganlar atıldı, dualar edildi. Katılımcılar hep birlikte Filistin için özgürlük çağrısında bulundu.