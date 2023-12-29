Üye Girişi
Haberler

Soma'da minibüs devrildi: 16 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Manisa'nın Soma ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tuncay Aktaş'ın kullandığı 10 P 8410 plakalı minibüs, yoğun sisin etkili olduğu Soma-Savaştepe kara yolu Yağcılı Mahallesi geçişinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan 16 kişi ambulanslarla Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Manisa Soma İtfaiye Kaza Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title