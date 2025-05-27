Soma'da Halk Eğitim Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi

Soma'da Halk Eğitim Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi
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Manisa'nın Soma ilçesinde, Maden İş Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl sonu sergisi düzenlendi. Açılışa katılan birçok isim, kursiyerlerin çalışmalarını gezdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi.

Maden İş Halk Eğitim Merkezi'nin bahçesindeki açılışa, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkan Vekili Sercan Çelik ile kursiyerler katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Küçük, "Soma'da toplam 233 kurs açtık. 4 bin 864 kursiyerimizi kursa dahil ettik. Bunların 3 bin 175'i kadın, 1689 erkek olmak üzere Soma nüfusumuzun yüzde 5'ine yakın bir bölümünü kurs verdik." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, yıl sonu sergisi katılımcılar tarafından gezildi.

Kaynak: AA / Soner Övümlü - Güncel
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