Slovenya, "idam yasası" nedeniyle AB'yi İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı

Slovenya Başbakanı Robert Golob, İsrail'in Filistinli esirlere idam cezası getiren yasası nedeniyle Avrupa Birliği'nin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Golob, yasayı insan hakları ihlali olarak nitelendirerek, AB'nin demokratik ilkeleri korumak için sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Golob, Slovenya hükümetinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'de idam cezasını getiren yasanın insan haklarını açıkça ihlal ettiğini belirten Golob, Filistinlilere karşı ayrımcılık yapan ikili bir hukuk sisteminin ortaya çıktığını vurguladı.

Golob, "idam yasası" ile AB-İsrail Ortaklık Anlaşmasının İsrail tarafından tekrar ihlal edildiğinin altını çizerek, "AB'nin, demokratik ilkeler ve insan haklarının açık ihlallerinden dolayı İsrail'i sorumlu tutmak için artık harekete geçmesi gerekmektedir. Bu, Slovenya'nın, Gazze'deki İsrail soykırım politikalarının başlangıcından bu yana savunduğu bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
