Slovenya, "idam yasası" nedeniyle AB'yi İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı

Slovenya Başbakanı Robert Golob, İsrail Meclisinde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasası nedeniyle, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e karşı harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Golob, Slovenya hükümetinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'de idam cezasını getiren yasanın insan haklarını açıkça ihlal ettiğini belirten Golob, Filistinlilere karşı ayrımcılık yapan ikili bir hukuk sisteminin ortaya çıktığını vurguladı.

Golob, "idam yasası" ile AB-İsrail Ortaklık Anlaşmasının İsrail tarafından tekrar ihlal edildiğinin altını çizerek, "AB'nin, demokratik ilkeler ve insan haklarının açık ihlallerinden dolayı İsrail'i sorumlu tutmak için artık harekete geçmesi gerekmektedir. Bu, Slovenya'nın, Gazze'deki İsrail soykırım politikalarının başlangıcından bu yana savunduğu bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.