Sivrihisar'ın özel muska baklavasına bayram yaklaşırken talepler artıyor

Sivrihisarlı kadınların yaptığı ve coğrafi işaret belgeli muska baklavası, Kurban Bayramı için tatlı alan vatandaşların yoğun talep gösterdiği ürünlerden birisi haline geldi. Baklava, hafif lezzeti ve kuru bir şekilde muhafaza edilmesiyle diğer baklavalardan ayrılıyor. Şeker ve tansiyon hastalarının da şerbet dökmeden tüketebildiği muska baklavası, gençlerden yaşlılara kadar herkesin damak tadına uygun. Sivrihisar Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Asma Yaprağı Kadın Kooperatifi'ndeki Sivrihisarlı kadınlar, yoğun taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Bayramın yaklaşmasıyla Sivrihisar'ın özel muska baklavasına talepler arttı

'Coğrafi İşaret' belgeli Sivrihisar muska baklavası yurt içinden ve dışından yoğun ilgi görüyor

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü :

"Lezzeti ayrı bir lezzet, tadan tekrardan almak için sırada bekliyor"

Asma Yaprağı Kooperatifi Başkanı Elif Nilgün Okursoy:

"Gençlerimizden tutun yaşlılarımıza kadar herkesin damak tadına uygun"

ESKİŞEHİR - Sivrihisarlı kadınların yaptığı ve ilçeye özgü 'Coğrafi İşaret' belgeli muska baklavası Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hem yurt içinden hem yurt dışından yoğun talep görüyor.

Kurban Bayramı için tatlı alan vatandaşların yoğun talep gösterdiği ürünlerden birisi de Sivrihisar'a özgü muska baklavası oldu. Coğrafi işaretli muska baklavasını hazırlayan Sivrihisar Belediyesi'nin desteği ile kurulan Asma Yaprağı Kadın Kooperatifi'ndeki Sivrihisarlı kadınlar taleplere yetişmekte zorluk yaşarken, yurt dışından dahi yoğun talep olduğu belirtildi. Özel muska baklavası hafif lezzetiyle dikkatleri çekerken, kızartıldıktan sonra kuru bir şekilde muhafaza edilmesi ve yenileceği zaman şerbet dökülmesi onu diğer baklavalardan ayırıyor. Bu sayede başka şehirlere ve ülkelere gönderim yapılırken zorluk yaşanmadığı aktarılırken, şeker ve tansiyon hastalarının da şerbet dökmeden baklava yiyebildiği ifade edildi. Bunun yanı sıra bazı vatandaşların ise muska baklavasını hafif olduğu için kahvaltıda bile tükettiği dile getirildi.

"Lezzeti ayrı bir lezzet, tadan tekrardan almak için sırada bekliyor"

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, coğrafi işaretli muska baklavasına yoğun talep olduğunu söyledi. Online satışlar ile hem yurt içine hem de yurt dışına gönderim imkanı sağlandığını ifade eden Yüzügüllü, "Sivrihisar muska baklavası bizim mutfak kültürümüzden, geçmişten gelen bir damak lezzetimizdir. Tabii ki biz de bu geçmişten gelen damak lezzetimizi tescilledik. Bunun bir buçuk sene gibi bir süreci oldu. Bu süreç içerisinde de biz geçmişteki mutfak tatlarımızı ve lezzetlerimizi geleceği daha iyi noktalara taşıyabilmek için tescilledik. Ancak sadece bununla kalmadık, bir de kooperatif kurduk. Bayanlarımızı bu kooperatife üye yaparak baklavamızı üretiyoruz ve online satışlar ile tüm Türkiye ve dünyaya gönderim imkanı sağlamış bulunmaktayız. Bu baklavamız kuru olduğu için tepsiyle ve şerbetini yanına koyarak kargoluyoruz. Ciddi bir şekilde yoğun talep var, bayanlarımız yetişmekte zorlanıyor. Lezzeti ayrı bir lezzet, tadan tekrardan almak için sırada bekliyor. Muska baklavamız için bulunmaz bir lezzet diyebiliriz" dedi.

"Gençlerimizden tutun yaşlılarımıza kadar herkesin damak tadına uygun"

Asma Yaprağı Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Nilgün Okursoy, şeker ve tansiyon hastalarının muska baklavasını şerbet dökmeden tüketebildiğini belirtti. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye destekleri için teşekkürlerini ileten Okursoy, şunları söyledi:

"Başkanımızın kadınlarımıza verdiği destekle kooperatif kurulduktan sonra coğrafi işareti ve patenti yoğun emek sarf edilerek alındı. Muska baklavamız şu anda yurt içinden ve yurt dışından gelen bütün ziyaretçilerimizin çok beğendiği bir tat halini aldı. Özelliği diğer baklavalarımız gibi pastane usulü olmaması. Yıllardır Sivrihisarlı kadınlarımızın özünden gelmiş, hiçbir şekilde değişmemiş ve katkı maddeleri kullanılmamış bir baklava. Onu diğer baklavalardan ayıran özelliği, kızartıldıktan sonra yenilirken şerbetin içerisine batırılması ve o şekilde yenilmesi. Bu da sipariş almamızda çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Şerbeti ise yanında ayrıca kargoyla yollanabiliyor, hiçbir şekilde bozulma yapmıyor. Baklavamız gerçekten çok hafiftir, o yüzden bütün yaşlarımıza falan da hitap ediyor. Gençlerimizden tutun yaşlılarımıza kadar herkesin damak tadına uygun. Aynı zamanda bunu kahvaltıda kuru bir şekilde de yiyorlar. Şeker ve tansiyon hastalarımız da şerbet kullanmadan sade bir şekilde tüketebiliyorlar."

Yaklaşık 30 yıldır baklava yapan Zeynep Çağlayan ise, "Bizim baklavamızın içinde katkı maddesi bulunmaz. Sadece yoğurt, su, sıvı yağ, nişasta ve yumurta katarız. Bizim baklavalarımızı çok beğeniyorlar, vatandaşlarımızın siparişlerini alıyoruz. Baklavalarımız Eskişehir'e, Ankara'ya ve daha pek çok başka yerlere gidiyor" şeklinde konuştu.