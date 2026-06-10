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Sivrihisar'da hayır çarşısı kuruldu

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Sivrihisar İlçe Müftülüğü, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla hayır çarşısı açtı. Gönüllülerin hazırladığı ürünler satılarak gelir Filistinli kardeşlere ulaştırılacak.

Sivrihisar İlçe Müftülüğünce, Gazze'ye destek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

İlçe Müftülüğü tarafından, çarşamba günleri kurulan Sivrihisar Halk Pazarı'nda oluşturulan stantlarda gönüllüler tarafından hazırlanan yürünler satışa sunuldu.

Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak, yaptığı açıklamada, Filistin halkına destek olmak amacıyla hayır çarşısı düzenlediklerini söyledi.

Filistin'de uzun yıllardır devam eden çatışmalar nedeniyle insanların zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Budak, "Filistinli kardeşlerimizin derdine ortak olmak ve onlara destek olmak için bugün burada hayır çarşısı kurduk." dedi.

Budak, Kur'an kursu kursiyerlerinin el emeği ürünleri, din görevlilerinin ailelerinin katkıları ve esnafın bağışladığı ürünlerin satışa sunulduğunu ifade etti.

Elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydeden Budak, "Bu ürünleri nakde çevirerek Filistinli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Oğuz Ekici
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