Sivrice Muhtarlar Derneği 2. Olağan Kongresi Yapıldı

Sivrice Muhtarlar Derneği 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Sivrice Öğretmenevinde düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Metin Orhan yeniden başkanlığa seçildi.

Orhan, yaptığı açıklamada, dernek yönetimi olarak bükün arkadaşlarının haklarını koruyarak, muhtarlık müessesini daha ileri taşımak için gayret edeceklerini ifade etti.