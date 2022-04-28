Sivil halk Transdinyester'i terk ediyor

Şehirden detaylar

Şehirden çıkanlardan detaylar

Denetim noktasından detaylar Transdinyester'in başkenti Tiraspol'de yaşanan 2 saldırının ardından sivil halk, savaş endişesiyle Moldova tarafına geçmeye başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ilk günlerinde Ukrayna tarafına olan sınır kapısı kapatıldığı için Transdinyesterli sivillerin tek çıkış kapısı Moldova. Sınır kapısında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Şehrin farklı noktalarına askeri kontrol noktaları kuruldu. Araçlar tek tek arandı, yolcular kimlik kontrolünden geçirildi. Bölgede görev yapan Rus askerleri ise rutin dışı askeri teçhizatları ile Tiraspol sokaklarında devriyeye başladı. Bölgede gergin bekleyiş sürüyor.