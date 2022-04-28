Sivil halk Transdinyester'i terk ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivil halk Transdinyester'i terk ediyor

AA - Abdullah Ünver - Güncel
 - Güncelleme:

Şehirden detaylar Şehirden çıkanlardan detaylar Denetim noktasından detaylar Transdinyester'in başkenti Tiraspol'de yaşanan 2 saldırının ardından sivil halk, savaş endişesiyle Moldova tarafına geçmeye başladı.

Şehirden detaylar

Şehirden çıkanlardan detaylar

Denetim noktasından detaylar Transdinyester'in başkenti Tiraspol'de yaşanan 2 saldırının ardından sivil halk, savaş endişesiyle Moldova tarafına geçmeye başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ilk günlerinde Ukrayna tarafına olan sınır kapısı kapatıldığı için Transdinyesterli sivillerin tek çıkış kapısı Moldova. Sınır kapısında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Şehrin farklı noktalarına askeri kontrol noktaları kuruldu. Araçlar tek tek arandı, yolcular kimlik kontrolünden geçirildi. Bölgede görev yapan Rus askerleri ise rutin dışı askeri teçhizatları ile Tiraspol sokaklarında devriyeye başladı. Bölgede gergin bekleyiş sürüyor.

AA / Abdullah Ünver - Güncel

Transdinyester, Tiraspol, Moldova, Savaş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title