Siverek'te İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Siverek'te İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Hasan Başıbaş (21) idaresindeki 34 NJ 6482 plakalı otomobil ile Seyfullah Altun (29) yönetimindeki 27 NJ 669 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolu Güvercin Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, sürücülerle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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