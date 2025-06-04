Siverek'te İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.
Hasan Başıbaş (21) idaresindeki 34 NJ 6482 plakalı otomobil ile Seyfullah Altun (29) yönetimindeki 27 NJ 669 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolu Güvercin Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücülerle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.