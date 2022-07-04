Siverek bu yaz lavanta ve gül kokacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siverek bu yaz lavanta ve gül kokacak

İhlas Haber Ajansı - Mevlüt Bayraktar - Güncel
 - Güncelleme:

Siverek bu yaz lavanta ve gül kokacak Siverek Belediyesince kentin daha estetik bir görünüme kavuşturulması amacıyla şehir merkezindeki bulvar ve kavşaklara mevsimlik çiçek ekimine başlandı.

Siverek bu yaz lavanta ve gül kokacak

ŞANLIURFA - Siverek Belediyesince kentin daha estetik bir görünüme kavuşturulması amacıyla şehir merkezindeki bulvar ve kavşaklara mevsimlik çiçek ekimine başlandı.

Kent estetiğine önem veren Siverek Belediyesi, Başkan Ayşe Çakmak'ın talimatıyla şehir genelinde mevsimlik çiçek ekimine başlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu çerçevede çeşitli noktalarında lavanta, gül, kadife, kartopu, alev çatısı ve zeytin çiçeği ekimine başladı. Siverek'in yaz mevsiminde lavanta ve gül kokacağını belirten Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak, "Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatı doğrultusunda yaz ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımızın dinlenebileceği park alanları olmak üzere şehir merkezi ve şehir girişlerinde bulunan bulvar ve kavşaklarda mevsimlik çiçek ekimi yapılarak çevre düzenleme çalışmasına başlandı. Oluşturulan 4 ekiple birlikte çalışmalarımız park alanları ile Hasan Ongu, Mehmetçik, Şirinler kavşağı ve yeşil alanlarda devam edecektir. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürecektir" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Güncel

Siverek Belediyesi Ayşe Çakmak Siverek Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title