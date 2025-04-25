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Sivas'ta Yıldırım Camii Minaresine Isabet Etti

Sivas'ta Yıldırım Camii Minaresine Isabet Etti
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Sivas'ın Zara ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Camii'nin minaresine yıldırım düşmesi sonucu minarenin hasar gördüğü ve düşen parçaların cami avlusuna düştüğü bildirildi. Olay sonrası yetkililer incelemelerde bulundu.

Sivas'ın Zara ilçesinde caminin minaresine isabet eden yıldırım, hasara neden oldu.

Kızılırmak Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisinin minarelerinden birine isabet eden yıldırım nedeniyle minarenin külah ve alem kısmı cami avlusuna düştü.

Olayın ardından Kaymakam Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Müftüsü Yunus Güleç, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Caran, cami avlusunda incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından açıklama yapan Buyuran, "Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamaması en büyük tesellimiz. Caminin hasar gören minare kısmının olduğu giriş kapıları, 4-6 yaş Kur'an Kursu ile caddenin bir kısmı geçici süreliğine kapatılmıştır." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
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