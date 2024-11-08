Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ö.K. yönetimindeki 58 HF 585 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında B.K. idaresindeki 01 ADD 278 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan O.T, S.G, F.A. ve A.D.yaralandı.
Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.