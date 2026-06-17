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Sivas'ta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Sivas'ta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Emre Kar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ta, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Emre Kar (35), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Gültepe Mahallesi Küçük Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Emre Kar yönetimindeki 58 AV 561 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.İ.B. idaresindeki 58 AHA 535 plakalı TIR çarpıştı. Otomobilin sürücüsü Kar, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emre Kar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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