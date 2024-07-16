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Sivas'ta Otomobil Çarptı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Sivas'ta yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Sevgi Şahin ağır yaralandı. Kaza sonucunda sürücü gözaltına alındı.

SİVAS'ta, yolun karşısına geçerken otomobil çarptığı Sevgi Şahin (35), ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Halk otobüsünden inip kızıyla yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Şahin'e, S.Y. idaresindeki 58 ABN 884 plakalı otomobil çarptı. Kazada Şahin ağır yaralanırken, kızı yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgi Şahin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü S.Y. gözaltına alınıp, polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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