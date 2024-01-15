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Sivas'ta Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

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Sivas'ın Altuntabak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

E.B. yönetimindeki 58 NZ 490 plakalı otomobil ile İ.E. idaresindeki 58 DR 707 plakalı otomobil, Altuntabak Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücü İ.E. ile araçta bulunan H.A, İ.Ö, H.B. ve H.A. yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Altuntabak Mahallesi Sivas Güvenlik Trafik Kazaları Güncel Haberler

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