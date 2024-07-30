Sivas'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bazı ağaçlar zarar gördü.
Sivas'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Karşıyaka Mahallesi'nde kuru otların yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.
Yangında bölgedeki bazı ağaçlar kısmen zarar gördü.