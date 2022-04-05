Sivas'ta öğrenciler jeotermal serada staj yapacak

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ve Netgreen Tarım Seracılık AŞ arasında öğrencilerin staj yapmalarına yönelik protokol imzalandı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, imza törenine CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Netgreen Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aydın, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (STBMYO) Müdürü Prof. Dr. Hasan Eleroğlu, STBMYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Demirbaş ve firma yetkilileri katıldı.

Protokol, modern topraksız cam serada STBMYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencilerinin Netgreen'de staj ve uygulama dersi yapmalarını kapsıyor.