Sivas'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

İlçeye bağlı Kılıçpınar köyü yakınlarında bulunan Ardıçlı Baba türbesindeki etkinliğe, Kaymakam Oğuzhan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Yel, STK temsilcileri, muhtarlar ve çevre köylerden vatandaşlar katıldı.

Programı düzenleyenlere teşekkür eden Demir, "Bereketin, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure etkinliği ile güzel bir gün daha yaşadık. Bizleri bir araya getiren bu özel gün için emeği geçen isimlere teşekkür ediyorum." dedi.