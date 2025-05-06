Sivas'ta Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı
Şarkışla ilçesinde motosiklet ile minibüs arasında meydana gelen kazada 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
G.B. (28) idaresindeki 58 HK 064 plakalı motosiklet, Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi sanayi yolu üzerinde Y.A. (47) idaresindeki 58 AFT 541 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü G.B, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel