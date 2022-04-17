Sivas'ta mazot ve gübre destekleri çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, 2021 yılı mazot ve gübre desteklemesi ek girdi ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, destek ve hibeler sayesinde çiftçilerin toprağını terk etmediğini belirtti.

Tarımsal kalkınmaya destek amaçlı verilen hizmetlerin tüm çiftçilere "can suyu" olduğunu aktaran Aksu, "Devletimizin sağladığı desteğin her yıl daha da artması ilimizde üreticilerimizin tarım alanındaki başarısına oldukça etki etmektedir. Bu sayede köylerin terk edilmediğini ve tarımsal üreticilerimizin Sivas'ta yüzünün güldüğünü görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Aksu, 2021 yılında tarım ve hayvancılıkta kalkınma hamlesini desteklemek adına üreticilere milyonlarca liralık destek sağladığına dikkati çekerek, Sivas'ta da çiftçilere yönelik desteklerin zirveye çıktığını vurguladı.

Çiftçilere tarımsal ek mazot ve gübre desteği olarak dönüm başına 50 lira ödenmeye başlandığını hatırlatan Aksu, şunları kaydetti:

"Mart ayı içerisinde de 42 lira ödenmişti. Bugün itibari ile toplam 92 lira ödenmiş olacaktır. Buna göre 2021'de ilimizde 29 bin 120 çiftimize uygulanan tarımsal destek projeleri ile mazot ve gübre desteği 133 milyon 306 bin, 6 bin 94 çiftçimize sağlanan yem bitkileri desteği 171 milyon 984 bin, 21 bin 988 çiftçimizin yararlandığı verim kaybı ve kuraklık desteği ise 17 milyon 853 bin lirayı bulmuştur. Sivas geneli toplam çiftçi sayısı ilçeler dahil 29 bin 500 ve ödenen toplam miktar 2021 yılı hayvansal destekler dahil yaklaşık 490 milyon liradır."