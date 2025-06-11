Sivas'ta Kenelere Karşı Doğal Losyon Geliştirildi

Bölgenin kabusu olan kenelerden korunmak için doğal karışım hazırladı

Sivas'ta uzman Kangal eğitmeni ve üreticisi hazırladığı doğal losyon ile keneleri insanlardan ve hayvanlardan uzak tuttuğunu iddia etti

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Kangal köpeği yetiştiricisi, bölgenin kabusu haline dönüşen kene vakaları için bir karışım hazırladı. Hazırladığı karışımın hem insanlarda hem de hayvanlarda kullanılabildiğini belirten Hüseyin Yıldız, herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını söyledi.

İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu ve Karadeniz Bölgesi'nin güneyinde görülen keneler, insan ve hayvanların vücuduna tutunarak ölümlere neden olabiliyor. Bahar aylarının gelmesiyle artan kene popülasyonu sonrası, kırsal alanlarda Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi vakaları artıyor. Türkiye'de ilk kez 2002 yılında görülen, 2010 yılından bu yana Sivas, Tokat, Erzincan, Giresun, Yozgat ve Amasya'da yaygın olan kene vakaları sonrası Sivaslı Kangal köpeği yetiştiricisi, doğal bir karışım keşfetti. Lavanta, biberiye ve okaliptüs yağları ile kimyasal karışmamış su ile doğal bir karışım hazırlayan uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, hazırladığı karışımı hem insanlarda hem de Kangal köpeklerinde kullanıyor. Kullandığı karışımın kene ve diğer haşere grubunu uzaklaştırdığını iddia eden Yıldız, sağlık açısından herhangi bir yan etkisinin olmadığını ifade etti.

"İnsanlarda, köpeklerde ve evcil hayvanlarda güvenle kullanılabilir"

İç Anadolu Bölgesi'nde kene sayısında ciddi bir artış olduğunu söyleyen Hüseyin Yıldız, "İç Anadolu Bölgesi, kene gibi haşerelere oldukça açık bir bölgedir. Son yıllarda kene popülasyonu giderek artmakta ve bilinçsiz kimyasal kullanımı bu durumu tetiklemektedir. Ülkemizde kene ciddi bir tehdit oluşturmakta ancak bununla mücadelenin kolay ve doğal yolları da bulunmaktadır. Hazırlanan bu doğal karışım, kenelere karşı caydırıcı bir etki göstermektedir. İnsanlarda, köpeklerde ve evcil hayvanlarda güvenle kullanılabilir. Hiçbir kimyasal madde içermeyen bu çözeltiyi, yavru Kangal köpeklerin göz çevresine kadar rahatlıkla uygulayabiliyoruz" dedi.

"Günün her saatinde hayvanlarınıza uygulanabilir"

Karışımın içeriğinden bahseden Yıldız, "Karışım; 1,5 litre suya lavanta yağı, okaliptüs yağı ve kekik yağı eklenerek hazırlanır. Günün her saatinde hayvanlarınıza uygulanabilir. Bu sayede hayvanlar, ısıran ve zehirleyen haşerelerden arındırılmış olur. İçeriğinde kimyasal bulunmadığı için solunum yollarına zarar vermez. Haşerelerin yoğunlaştığı aylarda bu karışımı düzenli olarak uygularsanız, hayvanlarınızı bu zararlılardan yüzde 100 oranında koruyabilirsiniz. Özellikle koltuk altları, arka bölgeler, ter bezlerinin bulunduğu alanlar, kafa ve kulak içleri gibi hassas bölgelere uygulanmalıdır. Bu sayede kene ve pire gibi haşerelerin hayvanlarınıza zarar verme ihtimali ortadan kalkar" diye konuştu.

"Hem insanlar hem de hayvanlar için son derece güvenlidir"

Karışımın sağlık açısından tehlike oluşturmayacağını söyleyen Hüseyin Yıldız, "Ben bu karışımı hem çocuklarıma hem yavru Kangal köpeklerime gönül rahatlığıyla uyguluyorum. Bu haşerelerden kurtulmanın yolu tamamen doğaldır. Karışımın ana bileşenleri okaliptüs yağı, lavanta yağı ve kekik yağıdır. Dilerseniz limon yağı da ekleyerek etkisini artırabilirsiniz. Lavanta yağı, solunum rahatsızlığı bulunan bireylerde astım ya da KOAH hastaları bulunan bireylerde herhangi bir olumsuz etki oluşturmaz. Okaliptüs yağı ise bebeklerde bile göğüs ve sırt bölgesine uygulanabilir. Bu nedenle karışımın tamamı hem insanlar hem de hayvanlar için son derece güvenlidir" ifadelerine yer verdi.