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Sivas'ta Kartalkaya Barajı'nın yapımı devam ediyor

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Sivas'ta Kartalkaya Barajı'nın yapımı devam ediyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapımı devam eden Kartalkaya Barajı tamamlandığında 38 bin 230 dekar tarım arazisinin sulanabileceği bildirildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapımı devam eden Kartalkaya Barajı tamamlandığında 38 bin 230 dekar tarım arazisinin sulanabileceği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Kartalkaya Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Barajın tamamlanmasıyla depolanacak su ile 38 bin 230 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 44 milyon 88 bin 554 lira da katkı sağlaması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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