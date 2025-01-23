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Sivas'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Sivas'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
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Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile merkezde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri kar temizleme çalışmaları yaparken, şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadele sürdürülüyor. Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki yamaç evleri de karla kaplandı.

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı, tarihi kent meydanı karla kaplandı.

Belediye ekipleri, merkezde kar temizleme çalışması yaparken karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleyi sürdürüyor.

Bu arada, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri de beyaza büründü.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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