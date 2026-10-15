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Sivas'ta hafif ticari araç devrildi, sürücü dahil 4 kişi yaralandı

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Sivas'ta hafif ticari araç devrildi, sürücü dahil 4 kişi yaralandı
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Sivas'ta Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde hafif ticari bir aracın devrilmesi sonucu sürücü dahil 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

V.S. (66) yönetimindeki 41 JB 943 plakalı hafif ticari araç, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.S. (62), Y.K. (63) ve N.Ş. (57) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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