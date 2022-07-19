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Sivas'ta fiğ hasadı devam ediyor

AA - Çetin Karaçoban - Güncel
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Sivas'ta fiğ hasadı devam ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kangal Akkaraman cinsi koyunların kışlık kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla ekilen "hasıl fiğ" bitkisinin hasadı sürüyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kangal Akkaraman cinsi koyunların kışlık kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla ekilen "hasıl fiğ" bitkisinin hasadı sürüyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen Kangal Akkaraman koyunlarının yem ihtiyacı için 5 bin 768 dekar alanda ekimi yapılan tritikale ve macar fiği karışımı hasıl fiğ bitkisinin hasadı yapılıyor.

İşletmenin müdür vekili Mehmet Emin Bodur, hasat tamamlandıktan sonra yaklaşık 2 bin ton kuru ot elde edileceğini dile getirerek, 20 bin baş koyunun kaba yem ihtiyacının karşılanacağını kaydetti.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

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