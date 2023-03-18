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Sivas'ta evin duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

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Sivas'ta evin duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Sivas'ta hafif ticari aracın yol kenarındaki tek katlı evin duvarına çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari aracın yol kenarındaki tek katlı evin duvarına çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

M.C. (57) idaresindeki 58 HB 005 plakalı hafif ticari araç, Alibaba Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'nde yol kenarındaki tek katlı evin duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadığı kazada araçta bulunan G.K. (37), E.C. (35) E.C. (12), Z.C. (11), M.E.C (5), A.K. ve M.C. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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