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Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

A.Y. (38) yönetimindeki 38 HF 327 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.Y. (60), G.Y. (58), İ.Y. (10) ve E.Y. (8) yaralandı.

Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Nusret Sarıbek - Güncel

Kayseri Gemerek Sivas Güncel Haberler

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