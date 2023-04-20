Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
A.Y. (38) yönetimindeki 38 HF 327 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.Y. (60), G.Y. (58), İ.Y. (10) ve E.Y. (8) yaralandı.
Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Nusret Sarıbek - Güncel