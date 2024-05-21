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Sivas'ta çıkan yangında 5 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi, 9 büyükbaş hayvan telef oldu

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangında 5 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi, 9 büyükbaş hayvan telef oldu. Yelkesen köyünde İbrahim Yavuz, Mehmet Yavuz, Kadir Yavuz ve Fatih Yavuz'a ait bitişik haldeki ahır ve samanlıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangında 5 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi, 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yelkesen köyünde İbrahim Yavuz, Mehmet Yavuz, Kadir Yavuz ve Fatih Yavuz'a ait bitişik haldeki ahır ve samanlıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, 5 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi, 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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