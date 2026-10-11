Sivas'ta 5 katlı binanın çatısında oluk tamir eden işçiler güvenlik önlemi almadı

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SİVAS'ta 5 katlı binanın çatısında oluk tamiri yapan işçiler, güvenlik önlemi almadan çalıştı. İşçilerin tehlikeli mesaisi, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay, Çarşıbaşı Mahallesi Garipler Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatısına çıkan işçiler, oluk tamiri yapmaya başladı. Yüksekliğe rağmen herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, çatı uçlarına kadar yaklaştı. İşçilerin çatıda önlemsiz şekilde çalıştığı anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı