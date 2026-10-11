Haberler

Sivas'ta 5 katlı binanın çatısında oluk tamir eden işçiler güvenlik önlemi almadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta 5 katlı binanın çatısında oluk tamir eden işçiler güvenlik önlemi almadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta 5 katlı bir binanın çatısında oluk tamiri yapan işçiler, güvenlik önlemi almadan çalıştı. Çarşıbaşı Mahallesi Garipler Sokak'taki binanın çatı uçlarına kadar yaklaşan işçilerin tehlikeli anları çevredekiler tarafından görüntülendi.

SİVAS'ta 5 katlı binanın çatısında oluk tamiri yapan işçiler, güvenlik önlemi almadan çalıştı. İşçilerin tehlikeli mesaisi, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay, Çarşıbaşı Mahallesi Garipler Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatısına çıkan işçiler, oluk tamiri yapmaya başladı. Yüksekliğe rağmen herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, çatı uçlarına kadar yaklaştı. İşçilerin çatıda önlemsiz şekilde çalıştığı anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tarihsiz istifa dilekçesi mahkemeden döndü! İmzalı olsa da işine iade edildi

Patronuna açtığı davayı dilekçedeki tek bir eksikle kazandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Konyaspor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı

Konyaspor ile RAMS Başakşehir birbirine güç geçiremedi! İşte skor
MHP konvoyunda kaza! Milletvekili Zuhal Karakoç yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti

MHP konvoyunda kaza! Milletvekili yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti
Ormanda çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler

Ormanda yürürken çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı

Jandarmayı harekete geçiren görüntü!
Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

Evlat acısıyla sarsılan dünyaca ünlü model ilk kez görüntülendi
20 yıllık kayıp dosyasında korkunç gerçek yapılan kazıyla ortaya çıktı! 2 oğlu tutuklandı

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı! İki oğlu tutuklandı