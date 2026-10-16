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Sivas Suşehri'nde devrilen hafif ticari araçta 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

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Sivas Suşehri'nde devrilen hafif ticari araçta 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı, üç kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

O.Y. yönetimindeki 58 ACB 838 plakalı hafif ticari araç, Yalnızbağlar Mahallesi Ekrem Erdem Bulvarı'nda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.E.Y, A.K, U.E.K. ve H.C.E. yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.E.Y, U.E.K. ve H.C.E'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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