Sivas Kaymakamı Koyulhisar'da Jandarma Kontrol Noktasını İnceledi
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Demir, jandarma kontrol noktasında incelemelerde bulundu. Kaymakamı Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Yel ile D-100 kara yolu jandarma kontrol noktasında görev yapan personeli ziyaret etti. Demir, uygulamaya katılan jandarma personeli ile bir süre sohbet edip, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Demir, jandarma kontrol noktasında incelemelerde bulundu.
Kaymakamı Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Yel ile D-100 kara yolu jandarma kontrol noktasında görev yapan personeli ziyaret etti.
Demir, uygulamaya katılan jandarma personeli ile bir süre sohbet edip, çalışmaları hakkında bilgi aldı.