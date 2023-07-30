Sivas'ın Gemerek ilçesinde tarlada çıkan yangın 25 dönüm buğday ekili alanda zarara neden oldu

Eskiçubuk köyünde F.D'ye ait tarladaki elektrik direğine traktör römorkunun çarpması sonucu çıkan yangın, Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 25 dönüm buğday ekili alan ile traktör römorku ve bazı tarım aletleri zarar gördü. İlçe Jandarma Komutanlığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.