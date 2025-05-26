Sivas'ın Gemerek İlçesinde Sahipsiz Sokak Köpekleri Barınağa Götürülüyor
Gemerek Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının risklerini ortadan kaldırmak amacıyla, Sivas Valiliği ile işbirliği yaparak köpekleri toplayıp Meraküm Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüyor.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde sahipsiz sokak köpekleri toplatılarak barınağa götürülüyor.
Gemerek Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının oluşturabileceği riskleri ortadan kaldırmak amacıyla, Sivas Valiliği tarafından kurulan Sivas Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği işbirliğinde çalışma başlattı.
İlçede toplanan sahipsiz sokak hayvanları, il merkezinde bulunan Meraküm Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek rehabilitasyona alınıyor.
Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel