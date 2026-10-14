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Sivas Devlet THM Korosu, Muhtarlar Günü'ne özel 'Gönül Köprüleri' konseri sunacak

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Sivas Devlet THM Korosu, Muhtarlar Günü'ne özel 'Gönül Köprüleri' konseri sunacak
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Sivas Devlet THM Korosu sanatçıları, Muhtarlar Günü'ne özel ücretsiz konser düzenleyecek. 16 Ekim Cuma günü Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 'Gönül Köprüleri' konserinde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro Anadolu'nun seçkin eserlerini seslendirecek.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu sanatçıları, Muhtarlar Günü'ne özel ücretsiz konser düzenleyecek.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 16 Ekim Cuma günü düzenlenecek "Gönül Köprüleri " adlı halka açık ücretsiz konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses ve saz sanatçıları, Anadolu'nun değişik yörelerinin seçkin eserlerini seslendirecek.

Konserde müzikseverlere türkü dolu bir gece yaşatılacak.

Kaynak: AA
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