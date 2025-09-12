Haberler

Şişli'de Yangın Paniği: İki İşçi Dumandan Etkilendi

Şişli'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun altındaki depo alanında çıkan yangında iki işçi dumandan etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun alt tarafındaki depo alanında işçilerin kaynak makinesiyle çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İki işçi ise dumandan etkilendi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

