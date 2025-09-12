Şişli'de Yangın Paniği: İki İşçi Dumandan Etkilendi
Şişli'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun altındaki depo alanında çıkan yangında iki işçi dumandan etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel