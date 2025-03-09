Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk 'IBAN cezası' yolda

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda
Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış

Öcalan görüşmeler sürerken sessiz sedasız ameliyat olmuş
Göstericiler Tesla'yı bastı, New York'ta silah sesleri peş peşe duyuldu

Tesla'yı bastılar, peş peşe silah sesleri duyuldu
Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti

Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti

Şişli'de gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Şişli ilçesinde izinsiz gösteri düzenleneceğinin tespit edilmesi sonrasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün boyunca yasaklandı.

Şişli Kaymakamlığı, ilçede her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

İZİNSİZ GÖSTERİ DÜZENLENECEĞİ TESPİT EDİLDİ

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden Şişli'de izinsiz gösteri düzenleyeceğinin tespit edildiği belirtildi.

"EYLEM VE BASIN AÇIKLAMALARINA İZİN VERİLMEYECEK"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Çeşitli marjinal grupların, sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmaya yönelik organize olmaya çalışan bu grupların izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda Şişli ilçemizde 9-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır."

Şişli'de gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
img

Görüntü köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden
img

Ülkeyi kan gölüne çeviren Esad'a uyarısı zehir zemberek
img

Kamuya ait bina ve araziler satılacak! İhale için 10 bin lira yeterli
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıErdal_19:

Yine polis vahşeti bıktık artık hep garibanı ezerler

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımerve ekşi:

Akp ye karşı çıkan terörist ilan ediliyor unutulmasın halkın kafası atarsa iktidar amerikaya zor kaçar artık burnunuzdan soluyoruz amerikaya itraile uşaklık ediyor iktidar Türke kimse emir altında yaşamaya mecbur edemez tarih çok yazar bunları

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğuş:

Kadınların yürüyüşünden bile korkuyorlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ne demiş atalarımız kıç kör korkusunun ecele faydası yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı

Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
Trump'tan seyahat yasağı hamlesi! Listeye 2 ülke daha eklendi

ABD'den seyahat yasağı hamlesi! Trump listeye 2 ülke daha ekledi
PKK'nın fesih kongresi Erbil ya da Süleymaniye'de toplanacak

Gözler artık fesih kongresinde! Türkiye dahil 3 ülke takip edecek
Alışveriş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

AVM'de dehşet anları! Talihsiz kadın, olay yerinde can verdi
İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf

İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü

Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.