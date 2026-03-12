Haberler

Şişli'de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı

Şişli'de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı
Şişli'de iki kişi arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada seken kurşunlar, pide almak için sırada bekleyen kadına isabet etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın ağır yaralanırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

  • Şişli'de pide almak için sırada bekleyen bir kadın, iki kişi arasındaki silahlı kavgada seken kurşunlarla ağır yaralandı.
  • Polis ekipleri kaçan şüphelileri kısa sürede gözaltına aldı.
  • Kadının sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi.

Şişli'de pide almak için sırada bekleyen bir kadın, caddede iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada seken kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı.

ALACAK VERECEK KAVGASINDA SİLAHLAR KONUŞTU

Olay, saat 19.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı kavga yaşandı.

KURŞUNLAR PİDE ALMAK İÇİN BEKLEYEN KADINA İSABET ETTİ

Bu sırada pide almak için sırada bekleyen bir kadın, seken 3 kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Kadın yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kadını olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

DURUMU AĞIR

Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
