Şişli'de Sağanak Yağışında Ağaç Devrilmesi: 2 Araç Hasar Gördü
Şişli Dolapdere'de sağanak yağışın etkisiyle iki ağaç, park halindeki araçların üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmazken 2 araçta maddi hasar meydana geldi.
Hasan YILDIRIM/ Şişli Dolapdere'de sağanak yağışında etkisiyle 2 ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Olay yerine irfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken 2 araçta hasar oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı