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Şişli'de Sağanak Yağışında Ağaç Devrilmesi: 2 Araç Hasar Gördü

Şişli'de Sağanak Yağışında Ağaç Devrilmesi: 2 Araç Hasar Gördü
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Şişli Dolapdere'de sağanak yağışın etkisiyle iki ağaç, park halindeki araçların üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmazken 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Hasan YILDIRIM/ Şişli Dolapdere'de sağanak yağışında etkisiyle 2 ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Olay yerine irfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken 2 araçta hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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