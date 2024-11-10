Minik Şirin'in katiliyle ilk kez karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı
Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Ş.E.H'nin cesedinin bulunduğu mezarlıkta, katil zanlısıyla karşılaştığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, küçük kızın şüpheli M.Ö. ile konuşması ve onunla yürüyerek gitmesi yer alıyor.
Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda cesedi bulunan Ş.E.H'nin öldürülmeden önce şüpheli M.Ö. ile karşılama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
ÇÖP KONTEYNERİNİN BAŞINDA KONUŞUYORLAR
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ş.E.H'nin çöp konteynerinin başında şüpheli M.Ö. ile konuştuğu, daha sonra onunla yürüyerek gitmesi yer alıyor.
MEZARLIKTA ÖLÜ BULUNMUŞTU
Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.
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