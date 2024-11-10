Minik Şirin'in katiliyle ilk kez karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda cesedi bulunan Ş.E.H'nin öldürülmeden önce şüpheli M.Ö. ile karşılama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

ÇÖP KONTEYNERİNİN BAŞINDA KONUŞUYORLAR

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ş.E.H'nin çöp konteynerinin başında şüpheli M.Ö. ile konuştuğu, daha sonra onunla yürüyerek gitmesi yer alıyor.

MEZARLIKTA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.