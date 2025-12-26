Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı

Şırnak Valiliği, yarın merkez ve kentin doğusunda kar yağışının beklendiğini duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren kent merkezi ile kentin doğusunda Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

Ayrıca kentin güneyinde ve batısındaki Güçlükonak, Silopi, Cizre ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur beklendiği kaydedilen açıklamada, "Yağışın pazar günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Don olayı, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."??????? ifadelerine yer verildi.