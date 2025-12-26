Haberler

Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Valiliği, yarın kent merkezinde ve doğusunda yoğun kar yağışının beklediğini duyurdu. Ayrıca bazı ilçelerde karla karışık yağmur olacağı belirtildi.

Şırnak Valiliği, yarın merkez ve kentin doğusunda kar yağışının beklendiğini duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren kent merkezi ile kentin doğusunda Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

Ayrıca kentin güneyinde ve batısındaki Güçlükonak, Silopi, Cizre ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur beklendiği kaydedilen açıklamada, "Yağışın pazar günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Don olayı, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."??????? ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! 60 bin TL ödeme yapan banka var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri

Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş

Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı!
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı